人気ラッパーのカニエ・ウェストが、イギリス政府から入国を拒否されたことを受け、出演が予定されていたワイヤレス・フェスティバルの中止が決定した。7月にロンドンで開催が予定されていた同音楽フェスで、3日間にわたりカニエがヘッドライナーを務めることが発表されて以来、批判が高まっていた。 【写真】元妻はお騒がせセレブ恋多き2人が仲むつまじかったころ 主催者のフェスティバル・​リパブリッ