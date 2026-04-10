公園のトイレから水を流すための金属の部品「フラッシュバルブ」を盗んだとして、元配管工の男が現行犯逮捕されました。警視庁によりますと、元配管工の大場久一容疑者は8日、埼玉県草加市にある公園のトイレから水を流すための金属の部品「フラッシュバルブ」4個、およそ10万円相当を盗んだ疑いが持たれています。金属買い取り店の捜査で大場容疑者が浮上し、寝泊まりしていたネットカフェから、20キロほど離れた現場の公園まで捜