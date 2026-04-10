国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の有人宇宙船が、地球から人類史上最も遠い約40万6700kmの地点に初めて到達した。今回、宇宙飛行士たちは人類がこれまで直接見たことのない月の裏側を目視で確認、月のクレーターや皆既日食などの様子をカメラに捉えた。「アルテミス計画」有人宇宙船が月の裏側を撮影国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の有人宇宙船が日本時間の7日、月の表面を撮影した。月面にくっきりと残る無