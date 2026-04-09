名古屋市の名古屋市立大学病院で、劇薬のホルマリン液がなくなりました。 名古屋市立大学によりますと、8日午後5時すぎ、名古屋市立大学病院の看護師が、透明のケースに10本入っていたはずのホルマリン液の瓶のうち、1本(5ml)がなくなっているのに気づきました。 別の看護師が、3時間半ほど前にケースを確認したときには、ホルマリン液は10本入っていたということです。 このホルマリン液は内視鏡検