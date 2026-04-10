高市早苗首相は10日に行われた中東情勢に関する関係閣僚会議で、5月上旬以降、石油の国家備蓄約20日分を追加放出する方針を明らかにしました。政府はホルムズ海峡を経由しない代替ルートからの原油調達を増やしていますが、5月に国内消費量に対して不足する見通しの分を、備蓄の追加放出で補う形です。ただ国家備蓄の放出量は、3月に行われた第一弾の30日分よりは少なくなっています。政府はこれまで、原油の代替調達先を確保する