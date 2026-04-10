吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した平日ランチ店「くつろぎ処 わがまま」が2026年3月30日（月）オープンしたことを報告します。 同店は、中洲で「食事が美味しすぎるスナック」として多くの常連客に支持されてきた元店主が手がける新業態。住吉の人気店「モモ焼き