プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が10日、33歳の誕生日を迎えて自身のSNSを更新した。公式インスタグラムに、バースデーケーキの前で花束を抱える自身の写真をアップ。「33歳になりました日頃から暖かく応援してくださる皆さんのおかげでここまでやれてます」と感謝の絵文字を添えて記した。5月2日には東京ドームで、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（M.T）との激突が控