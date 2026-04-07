京都府南丹市の市立園部小6年の安達結希さん（11・当時5年生）が通学途中に同校の敷地内で行方不明になった問題で、府警は4月7日朝から自宅付近の山中一帯での捜索を始めた。 【画像】「フリーストレーナー、ベージュの長ズボン、黒色ナイキ…」結希君が行方不明になった3月28日の服装   黄色い通学用ランリュックが行方不明から6日後の3月29日に見つかって以来、目ぼしい手がかりがつかめず、捜