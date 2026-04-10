またもや味方に牙を剥いた。【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層楽天の本拠地「楽天モバイル最強パーク宮城」に今季から新設されたホームランテラス。外野フェンスを最大6メートル手前に動かすなど、外野のふくらみを抑えることによる本塁打量産が狙いだ。現在“テラス弾”は4本。早速効果あり──と言いたいところだが、4本すべてビジター球団に打たれているのだ。前カードでソフトバンクに2本