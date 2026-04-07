「4月7日の捜索は安達さんの自宅近くの山で重点的に行われました。規制線が貼られた先にはスーツ姿の捜査員も目立ちました」──京都府南丹市の小学6年の安達結希さん（11）が3月23日以降、行方不明になっている事件。2週間が過ぎ、警察や地元消防団の懸命の捜索が続く中、事態は少しずつ変わってきている。【写真を見る】「スーツ姿の捜査員も」安達結希さん（11）の自宅付近にマスコミ殺到。チラシには当日の服装なども掲載され