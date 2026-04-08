「座敷スタイルでリラックス」できます成田空港第1ターミナルの5階部分がリノベーションされ、2026年4月9日に新エリア「SHIKISAI GARDEN」としてグランドオープンを迎えます。それに先駆け7日、このエリアが報道関係者向けに公開されました。同ターミナルの利用者にとって、大きく利便性が高まりそうなものとなっています。【写真】えっ…これが「成田に出現の『ラウンジ涙目の快適空間』」驚愕の全容です「SHIKISAI GARDEN」は