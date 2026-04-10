「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。宝塚歌劇団公演を「にしたんクリニック」で貸し切った思いを語った。東京宝塚劇場で３月２８日に行われた星組公演「恋する天動説」「ＤＹＮＡＭＩＣＮＯＶＡ」が「にしたん」の貸し切り公演となり、２０００人以上が招待された。高須クリニック院長の高須克弥氏らも招かれ、Ｘで発信したことが話題になったとい