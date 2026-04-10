京都府南丹市では、行方不明になって18日目となる男子児童の捜索が、9日も行われました。■保護者や教員らに見守られ…小学校で“見守り強化”行方不明になって18日目。9日に入学式が行われた、結希くんが通う小学校では、警察官らが見守る中での式となりました。警察によると先月23日、京都府南丹市で父親が車で学校近くまで送り届けたあと、行方が分からなくなっているという、小学6年生の安達結希くん、11歳。警察は、9日もおよ