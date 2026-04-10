ホテル宿泊代が高騰3月の札幌ドームを皮切りに始まった「嵐」のラストツアー「We are ARASHI」。4月1日、2日では東京ドームでの2デイズで行われ、多くのファンが事実上のグループ解散を惜しんだ。一方、国民的アイドルの最後のライブとあって、現場では大きな混乱が生まれてしまっている。「札幌ドームでの開催では、1年前から近隣ホテルの争奪戦が繰り広げられ、宿泊費は数倍にまで跳ね上がった。航空券も予約で埋まり、各社が臨