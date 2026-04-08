基本的に年金をもらえるのは65歳からですが、会社員・公務員などで厚生年金に加入していた一部の人は、通常年金とは別に、65歳より前から特別に支給される厚生年金をもらうことができます。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者や支給の仕組みについて解説します。1966年4月1日以前生まれの女性が受給できる「特別支給の老齢厚生年金」年金をも