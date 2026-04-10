【POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size】 9月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 初音ミク ラビットホールVer. L size」を9月に発売する。価格は8,800円。 本商品はDECO*27氏による楽曲「ラビットホール」のMVに登場したバニースーツ姿の「初音ミク」をPOP UP PARADE L sizeで