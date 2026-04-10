9年前、不動産紹介サイトに「新築未入居」、「47億円」の売却価格で売りに出され、大きな話題を呼んだ東京都文京区の「超豪邸」をご記憶だろうか。昨年、その物件がついに売却され、今年になって新しい建物が建築中であるという。新しいオーナーは？気になる購入金額は？ ＊＊＊【写真を見る】まるで迎賓館！47億円も納得「超大豪邸」の全貌まるで迎賓館その豪邸が注目を集めたのは、2017年のこと。所有者が地元の不動産