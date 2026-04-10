11日（土）は、北海道では雲が広がりやすく、所々で雨が降り、北部では雪の混じる所もあるでしょう。東北や北陸では雨の降る所が多く、雷雨となる所もありそうです。東日本太平洋側や西日本は晴れる所が多いものの、伊豆諸島では所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。奄美や沖縄本島は雨が降りやすく雷を伴う所もありそうです。先島諸島は概ね晴れるでしょう。なお、10日（金）午前3時にトラック諸島近海で台風4号「シンラコウ