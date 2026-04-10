表情から知性と教養を見る 顔の表情には知性と教養が表れます。まずは額。縦横の広さがとても大切です。次に目鼻立ちが整っていること、目は涼やかで切れ長、聡明な感じの瞳がいいでしょう。通った鼻筋に高めの鼻と、引き締まった口元、顔が大和分割（45ページ参照）だと理想的です。 その人が持っている価値観で、知性と教養が決まると言っても過言ではありません。簡単に言えば、何にこだわりを持って生きているかです