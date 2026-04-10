打って、走って、そして投げてと様々な役割をこなす大谷に対する“余分時間”が論争を巻き起こした(C)Getty Images勝負を左右する駆け引きの一環だったのかもしれない。ドジャースがブルージェイズに3-4で逆転負けを喫した現地時間4月8日に行われた一戦で、大谷翔平のアップを巡って思わぬトラブルが起きた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る敵地で「1番・指名打者兼投手」として投打同時出