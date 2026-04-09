アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「天丼はま田」にて「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」の販売を開始した。■春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春