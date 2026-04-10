歌手の浜崎あゆみ（47）が、Instagramのストーリーズを更新。リハーサルやライブ中にできたという、腫れ上がった傷だらけの脚を公開した。【映像】浜崎あゆみ、力尽き寝転ぶ姿＆「細い！」と話題の姿2026年4月8日から国内ライブツアーをスタートさせた浜崎。Instagramでは、これまで“力尽き”床に寝転ぶ様子や、「すごく細い！」「細すぎないかぁ？」と話題になった、“XSとSサイズ”の服を着てピースする姿など、リハーサル