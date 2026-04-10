元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ラーメン店でモヤッとする瞬間をつづり、さまざまな意見が寄せられている。あるラーメン店を訪れた鈴木氏だったが「たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？」とポスト。「意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい」と投げかけていた。ユーザーからは「分かりま