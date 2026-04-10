ことし1月、東京・大田区で会社代表の男性を殺害したとして逮捕・起訴された部下の男について、東京地検が強盗殺人の罪に訴因変更を求めました。この事件は、ことし1月、東京・大田区のマンションで会社代表の河嶋明宏さん（当時44）を刃物のようなもので刺し、殺害したとして、部下の山中正裕被告（45）が逮捕されたものです。東京地検はことし1月、山中被告を殺人の罪で起訴していましたが、その後の捜査の結果、8日付で、起訴内