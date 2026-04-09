アメリカのトランプ大統領が、現在イスラエルと共に攻撃を続けるイランに対し、連日脅迫的に降伏を迫っている。私はこうした報に触れるたびに、アメリカという国の恐ろしさに思いが至ってしまう。広島への原爆投下と戦後社会をテーマとする名作『はだしのゲン』では、アメリカ人の傍若無人な様子が生々しく描かれていたが、今の第二次トランプ政権の振る舞いは、まさにあの漫画に登場するアメリカ人とよく似ている。【中川淳一郎