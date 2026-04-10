バルセロナは現地時間9日、同8日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝 1stレグ アトレティコ・マドリード戦における判定について、クラブ公式サイトをとおして欧州サッカー連盟（UEFA）に苦情を申し立てたことを明かした。バルセロナが本拠地『Spotifyカンプ・ノウ』でアトレティコ・マドリードを迎え撃った一戦では、前半44分にスペイン代表DFパウ・クバルシがレッドカードを受けて退場するなど、バルセロナが劣