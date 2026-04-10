元日本テレビアナウンサーで、日テレ学院の学院長を務めていた多昌博志（たしょう・ひろし）さんが7日、多発肝腫瘍のため死去した。63歳。この一報にSNSにはショックの声が広がっている。【写真あり】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ日本テレビのアナウンサーでは、2022年に脳出血のため河村亮さんが54歳で死去。25年11月には、2022年にすい臓がんを公表していた菅谷大介さんが53歳で死去と、“名実況アナ”