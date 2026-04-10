人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。Xに投稿した“ロリータ風”衣装を着た最新ショットに、様々な反響が寄せられている。【映像】谷琢磨、子育てする“美少女お父さん”＆ロリータファッション（複数カット）モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベー