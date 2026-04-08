最近アメリカで起きている変化は「AIが人間の仕事を奪う」という単純な話ではありません。もっと静かで、しかし根本的な構造変化です。それは、「エントリーレベル（新卒・未経験）の仕事が、この世から消え失せようとしている」という現象です。​この流れは、もはやデータと経営者の「本音」に隠しようもなく現れ始めています。LinkedInの分析では、企業が求める人材要件は「ポテンシャル」から「即戦力のスキルと経験」へ