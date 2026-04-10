新年度が始まり、何かと気忙しくてコーデ組みを考える余裕がない……そんな人の毎日には、1枚でコーデの軸が決まる「ワンピース」があるとなにかと頼りになりそうです。【ハニーズ】からは、春コーデでヘビロテできそうな最旬アイテムが続々と登場中。今回は、幅広い着こなしが楽しめるキャミワンピと、爽やかな6分袖のシャツワンピをご紹介します。 体型カバーが狙える！ ふんわりキャミワ