大人びたルックスで注目を集めているギャルモデルのるみな（12）が、中学校に入学したことを報告。黒髪すっぴん姿に反響が寄せられている。【映像】「30オーバーに見える」など “炎上”した小学校卒業式での写真や入学式の姿小学生ギャルメディア「KOGYARU」の読者モデルをしているるみなは、2025年11月にはABEMAのバラエティー番組「ななにー 地下ABEMA」に“年齢不詳の美女”として出演し、その大人びたルックスが話題にな