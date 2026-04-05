中道改革連合の小川代表は、各国の中道左派勢力が１７、１８日にスペイン・バルセロナで開く国際会議に出席する。価値観を共有する海外の政党との交流を通じ、存在感向上を図り、政策立案や政権構想作りの知見を得ることも目指す。参加するのは「グローバル・プログレッシブ・モビライゼーション」の初会合。米国のトランプ政権に批判的なスペインのペドロ・サンチェス首相やブラジルのルラ・ダシルバ大統領らが出席する予定だ