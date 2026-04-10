「女子ゴルフ・ステップアップツアー、ヤンマー・ハナサカ・レディース」（１０日、琵琶湖ＣＣ＝パー７１）女子ゴルフの藤田光里が１０日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年、１年半の産休を経てゴルフ場に戻ってこれました（／ω＼＊）」とつづり、９日に開幕した下部ステップアップツアー、ヤンマー・ハナサカ・レディース（１０日、琵琶湖ＣＣ＝パー７１）での競技復帰を報告した。藤田は初日を３バーディー、８