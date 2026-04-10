何事もダイナミックでストロングなことを良しとするお国柄で知られるアメリカ。今、SNS上ではそんなアメリカの国民性を物語るかのようなピザが大きな注目を集めている。【写真】衝撃のピザはこちら「アメリカでこの『ピザの上にピザをトッピングしたピザ』を見たとき『こんなヤツらに勝てるわけない…』と思った」と件のピザを紹介したのは長年アメリカで生活し、昨年帰国した山口慶明さん（@girlmeetsNG）。ピザの上にピザ！日本