元テレビ朝日社員の玉川徹氏は10日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。イラン攻撃をめぐり、米国とイランとの間で停戦合意がなされた後もレバノンを攻撃し、中東地域の混乱を収めようとしないイスラエルを、厳しくただした。「イスラエルにはイスラエルの正義があるのだろうと思いますが、その正義ははっきり言えば迷惑」と批判し、イスラエルの動きがイラン情勢に及ぼす影響について言及した。米国