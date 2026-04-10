モデルで女優の本田紗来が大学に入学したことを報告した。１０日までに自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と伝え、初々しいスーツ姿を披露した。入学式の写真をアップし、会場である日本武道館の入り口に「２０２６年度明治大学入学式」の看板が下げられている。フォロワーは「紗来ちゃん、明治大学、入学おめでとうございます」と祝福。また「ス