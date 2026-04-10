今月、東京・荒川区の日本語学校の寮で、死亡した生まれたての赤ちゃんを押し入れに遺棄したとして、ネパール国籍の女が警視庁に逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、ネパール国籍の留学生、タパ・ラダ・クマリ容疑者（23）です。タパ容疑者は今月6日から7日までの間、荒川区東日暮里の日本語学校の寮で、死亡した生まれたての赤ちゃんを部屋の押し入れに遺棄した疑いがもたれています。警視庁によりますと、タパ容疑