YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、「日本代表・サバイバルの構図」を配信。北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのメンバー26人を予想しつつ選手選考の注目ポイントを挙げる企画で特に視聴者の関心を集めたのが、「守田英正は選ばれるのか」という問いだった。３月の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）で、守田はまさかの招集外。それでも、番組内で実施された“緊急アンケート”では、実に