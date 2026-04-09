目黒蓮松村北斗、古くは高倉健。大スターというのは概して寡黙である。もちろん冗舌さがウリの人気者もいるが、どちらかといえばそれは「面白枠」。お笑い芸人が典型例であるが、格好いいとは少し違う。しゃべり過ぎる有名人は、親しみやすいが、崇拝はされにくい。才能ある芸人のように無尽蔵に引き出しがあればいいが、並みの人間は消費されて終わってしまうことも多い。【写真を見る】胸元が…目黒蓮の「大胆ショット」“