女優で歌手のゼンデイヤが、主演ドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」がシーズン3で終了することを示唆した。前シーズン終了から4年を経て、12日から新シーズンの配信がスタートする同ドラマ。ルー・ベネット役を演じるゼンデイヤは、「ザ・ドリュー・バリモア・ショー」に出演した際、そのシーズンで終わりになるのかと尋ねられ、「そうだと思う」と答えた。 【写真】小学