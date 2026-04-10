赤城乳業は、2026年4月11日に、アイス「Sof'（ソフ）」5000個を無料配布するサンプリングイベントを、東京・日本橋の「COREDO室町三井タワー」で開催します。「北海道ミルクバニラ」4000個、「ミルクたっぷりプリン」1000個を配布予定です。６種のトッピングを楽しんで配布されるアイスを自由にトッピングして楽しめるコーナーもあり、自分だけのオリジナルソフトクリームが作れます。トッピングは、上様クッキー、ココアクッキー