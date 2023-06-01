PayPayカードは、クレジットカード「PayPayカード ゴールド」の特典内容を変更すると発表した。変更は、2026年6月2日以降、順次実施される。 従来の決済金額に対する＋0.5％加算特典が廃止され、年間の利用額に応じて1万1000ポイントを付与する「年間利用特典」が新たに導入される。 年間100万円の利用で1万1000ポイントを付与 現在の特典は、決済金額に対して＋0.5％のPayPayポイントを