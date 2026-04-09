3月23日から行方不明になっている、京都・南丹市立園部小学校6年生の安達結希くん（11）。京都府警はこれまで、消防団も合わせてのべ1000人以上を捜索に投入し行方を追っているが、いまだに発見に至っていない。在阪の大手社会部記者が語る。【写真を見る】ヘッドライトをつけた捜査員が駆け込んだ「細い一本道の深部」。行き止まりの奥に、パトカーがバックで入って行った「結希くんは3月23日の午前8時頃、父親に学校の駐車場ま