3月下旬、夕暮れ時の埼玉県・大宮駅前。家路を急ぐサラリーマンに混じって、スーパーに立ち寄るスーツ姿の中年男性の姿があった。買い物カゴを手に取り、メンチカツやポテトサラダといった惣菜を吟味しながら、次々とカゴに入れていく──枝野幸男・前衆議院議員（61）だ。【写真を見る】メンチカツとバターロールを吟味し、帰路に着く“マスオさん生活”中の枝野氏。官房長官時代の枝野氏も政治部記者が語る。「中道改革連合