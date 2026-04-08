4月7日、大原櫻子がお昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。共演を機に仲よくなったというtimelesz・原嘉孝の名前をあげ、親密エピソードを披露した。しかし、視聴者からは、その内容に賛否が巻き起こっている。大原は、レギュラー陣や世間がゲストに対して抱くイメージを本人に聞く人気企画『ぽいぽいトーク』に登場した。“人に壁をつくらないっぽい” とのイメージを指摘されると、◯の札をあげ、人見知