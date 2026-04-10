ブルージェイズのスプリンガーの行動が物議を醸していた【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）大谷翔平投手を巡るやり取りが、新たな展開を迎えている。ドジャースは8日（日本時間9日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に敗戦。投打二刀流での出場となった大谷に与えられた準備時間について、ジョージ・スプリンガー外野手が球審に確認するシーンが中継に捉えられ、その行動が物議を醸していた。大谷は