私はユイカ（30代）。学生時代から流行に疎く、みんなの間で流行りはじめて少し経ってから、やっと気が付く子でした。大人になった今もその傾向はあるかもしれませんが、私は流行は追う必要のないものだと思っています。そのせいか、娘のメイ（小2）も流行には疎いのです。今、メイの学校や習い事では“ぷっくりシール”が流行しているようです。シールを集めて互いに交換するのだとか。私はメイからではなく、偶然SNSでそのことを