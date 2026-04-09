ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が逆転を許し、チームは3-4で敗れた。大谷が初回のマウンドに上がる直前、相手の主力打者から時間を使いすぎていると抗議があったという。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後「彼は他の投手とは違うんだ。彼