視聴者から不満の声TBSの朝の情報番組「ラヴィット！」に対して、視聴者から不満の声が相次いでいることが話題になっている。発端になったのは、3月30日以降、番組の空気が明らかに変わったと考えられていることだ。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】“生肌”あらわなノースリーブ姿も…MCのかわいすぎる「TBS人気女子アナ」もともとこの番組は「ニュースなし！ワイドショーなし！」とうたわれている通り、朝の定