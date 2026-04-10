「ただの罰金稼ぎだろ！」 自転車の“青切符”導入で警視庁SNSが大炎上！2026年4月1日、自転車の交通違反に対する反則金制度、いわゆる「青切符」の交付を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。これまで自転車の悪質な違反に対しては刑事罰の対象となる重い「赤切符」が切られるか、あるいは警告にとどまるかの極端な対応となっていました。【画像】「うわあぁぁ…」これが大炎上している「警視庁・公式SNS」です！し